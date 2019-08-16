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15:40   16 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский выбрал картины для своего офиса

Зеленский выбрал картины для своего офиса

Украинский президент Владимир Зеленский решил, что в его офисе будут хорошо смотреться пингвины в Верховной Раде и обнаженные девушки. О выборе главы страны рассказала заместитель директора музея истории Киева Татьяна Костенко в Facebook.

Она прикрепила к публикации фото работ молодых художников, которые находятся в коллекции культурного учреждения.

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением», — отметила замдиректора.

Теперь уют будут создавать, помимо пингвинов и ряда обнаженных девиц, изображения ларька с шаурмой, городские виды, обшарпанный вход в подвал с фреской с ангелами, бабушки на сигвеях и пляж на огороде.

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Автор: Анна Манц
#украина #картина #зеленский

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