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16:46   16 Августа 2019
Россия

Координатор штаба Навального оштрафован судом за призывы москвичей к незаконным митингам

Координатор штаба Навального оштрафован судом за призывы москвичей к незаконным митингам

Хорошевский суд Москвы присудил штраф в размере 300 тысяч рублей координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, так как он призывал к участию в акциях с 16 по 19 июля на Трубной площади при помощи Twitter. Ранее его дважды арестовывали два раза подряд.

Координатора навальновского штаба также ранее уличили в симпатиях к Адольфу Гитлеру. Еще до недавних пор его страницы в соцсети кишили нацистской символикой и портретами фюрера.

Ранее генерал ФСБ Александр Михайлов поддержал отказ столичных властей в шествиях «оппозиции» 17 августа. Он отметил, что такая позиция московской мэрии вполне оправдана, ведь хождение митингующих по улицам города мешает движению транспорта, нарушая общественный порядок. 

«Если организаторы не в состоянии обеспечить порядок на локальном пространстве, то, что говорить о пролонгированном движении»,  — сообщил генерал ФСБ.

Кроме того, недавно стало известно, что юрист навальновского ФБК Любовь Соболь выплатит миллионный штраф за незаконные митинги. Призывы к незаконным акциям привели ее к четырем штрафам на общую сумму в 930 тысяч рублей. 

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Автор: Варвара Ходкевич
#суд #штраф #митинги

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