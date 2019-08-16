Неизвестные разрушили памятник партизанам в Крыму

Неизвестные разломали памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма. МВД начало проверку по данному факту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крымского ведомства Ольгу Богославскую в пятницу, 16 августа.

Ранее в социальных сетях появились фотографии с поваленной на землю и частично разломанной памятной плитой. По словам Богославской, на место инцидента выезжали полицейские, сейчас проводится проверка. Правоохрнаители устанавливают виновных в разрушении памятника.

Памятник партизанам Северного соединения Крыма установлен возле трассы Симферополь-Ялта.