Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей с 2020 года

Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило с 1 января 2020 года увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей до 12 130 рублей. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. Уведомление о разработке соответствующего закона разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

По информации Минтруда, 12 130 рублей ежемесячно — 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2019 года. Начиная с 1 января 2018 года МРОТ ежегодно устанавливают федеральным законом.

С 1 января 2020 года планируется повышение размера МРОТ до 12 130 рублей https://t.co/2mTmZuQe27 — Минтруд России (@MintrudRF) 16 августа 2019 г.