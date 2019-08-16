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Зеленский выбрал картины для своего офиса

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15:19   16 Августа 2019
Россия

Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей с 2020 года

Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей с 2020 года

Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило с 1 января 2020 года увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей до 12 130 рублей. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. Уведомление о разработке соответствующего закона разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

По информации Минтруда, 12 130 рублей ежемесячно — 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2019 года. Начиная с 1 января 2018 года МРОТ ежегодно устанавливают федеральным законом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мрот #общество #минтруд

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