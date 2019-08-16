Пираты поймали троих россиян у берегов Камеруна

Представитель министерства иностранных дел РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна. По информации внешнеполитического ведомства, в четверг, 15 августа, в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди них трое россиян. Посольства РФ в Яунде информирует, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств случившегося. Российские дипломаты общаются с компетентными камерунскими органами и судовладельцами, чтобы посодействовать скорейшему освобождению россиян.