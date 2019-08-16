«Домой в СССР» попала в список запрещенных экстремистских организаций

Суд признал организацию «Домой в СССР», руководство которой призывало вернуть «советы» путем военного переворота, экстремистской. Теперь ее деятельность запрещена на всей российской территории.

Сергей Тараскин основал «Домой в СССР» и провозгласил себя врио президента Советского Союза, а также императором Российской империи. У него также есть помощники: Александр Тюрнин на «посту» главы КГБ Коми и Александр Соловьев на «должности» министра связи СССР, а на деле просто SMM-менеджер, который ведет сообщества в социальных сетях.

Российскую Федерацию экстремисты считают нелегитимным государством, законы которого можно не соблюдать. Ранее Тюрнин попал под домашний арест из-за нападения на сотрудников ГИБДД. Отбывая наказание, он публиковал призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, а также самостоятельно срезал электронный браслет. По данным ФСБ, «КГБ-шника» приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Оперативники провели ряд обысков у организаторов «Домой в СССР», из-за чего «император Российской империи» грозился отдать их под трибунал.

Стоит отметить, что изначально суть организации носила мошеннический характер. В ней продавали советские паспорта и профсоюзные билеты. Покупателей убеждали, что документы позволят не платить, в частости, за коммунальные услуги. Что забавно, руководители принимали только современную российскую валюту, но последователям предлагали расплачиваться советскими рублями.