Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

В минувшую среду, 14 августа, официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), присоединившись по итогу реорганизации к новой церкви — Православной церкви Украины (ПЦУ). Последняя образовалась на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур Украины, в том числе УАПЦ, влившись в лоно Константинопольского патриархата. Главой ПЦУ стал митрополит Епифаний (Думенко). Русская православная церковь итоги собора не признала.

Становление ПЦУ проходит, по некоторым данным, со скрипом. Встреча президента Украины Владимира Зеленского 8 августа августа с патриархом Константинопольским Варфоломеем в Стамбуле завершилась без подписания совместного заявления. По данным BBC News Україна, стороны не поняли друг друга. А накануне украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о грядущей отставке главы ПЦУ Епифания. Якобы многие епископы ПЦУ сетуют, что в период смены власти церковь осталась без поддержки государства, а Епифаний на этом фоне проявляет себя как неэффективный руководитель.

О том, что сегодня происходит в новой украинской церкви «Политика Сегодня» попыталась выяснить в беседе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко), который перешел в ПЦУ КП, отказавшись от служения в Московском патриархате УПЦ МП.

- Как вы относитесь к разговорам о грядущей отставке митрополита Епифания?

- Насколько я знаю, митрополит Антоний, который в Московском патриархате, не оставляет надежду возглавить УПЦ Московского патриархата. И что отпраздновали очень красиво день рождения митрополита Онуфрия и по договоренности его хотят отправить на пенсию, а избрать митрополита Антония настоятелем. Это я знаю, а относительно Епифания впервые слышу такую историю.

- Кажется, что с приходом Владимира Зеленского тема автокефалии отошла на второй план.

- Это вам так кажется. Если, кажется, то вы креститесь, пожалуйста. Я бы рекомендовал таким образом. Нет такого руководителя государства, который бы не ставил какие-то свои приоритеты. Если не через год, так через полтора, а если не полтора, то еще быстрее для того, чтобы в вопросе церкви держать руку на пульсе так же, как это в России происходит.

- Вы весьма критически отзываетесь о Московском патриархате. Совсем не общаетесь со священниками из УПЦ МП?

- Почему не общаюсь, очень активно общаюсь, и очень многие поддерживают позицию внутри Украины, поскольку, извините, священникам и украинским архиереям Московского патриархата давно опостылела та политика срощенности государства и церкви, которая присуща в Московском патриархате и, тем более, в современной России. С другой стороны, многие священники говорят, что им просто-напросто противно общаться с ихними иерархами из-за политиканства и срощенности, в которую затянул патриарх Кирилл и, извините, КГБшно-советская система.

- Вы полагаете, что в украинской автокефалии все будет радикально по-другому? Церковь будет полностью отделена от государства?

- Церковь должна быть свободной. Церковь, утрированно по апостолу Павлу, должна иметь свободу во Христе, а не иметь азиатское происхождение и поклоняться, извините, священнику, как идолу. Это язычество уже, а не христианство. Я думаю, что вам тоже приятнее общаться с нормальным человеком, хоть он и в рясе, нежели стоять раболепно перед ним на коленях и непонятно почему и облизывать ему руки.

- Как на ваш взгляд прошла встреча Владимира Зеленского с Патриархом Константинопольским Варфоломеем?

- Исходя из первоисточников, которые были на месте, беседа и встреча прошла на очень высоком уровне и все остальное, что возле беседы, является не больше, чем выдумкой. Беседа прошла в очень конструктивном русле.

- Как в церкви восприняли уход Порошенко и приход Зеленского? Что-нибудь изменилось?

- Я не знаю, в каком контексте вы спрашиваете. Куда изменилось, что изменилось? На сегодняшний день мы имеем период перехода власти. Пока еще не сформирован новый кабинет министров, комитеты, нет министерства. Мы можем говорить о чем-то новом в политике государства Украина, когда у нас будут сформированы соответствующие структуры, которые начнут работать. До тех пор, пока не запущен государственный механизм по новой схеме, мы не можем давать характеристику тому, что происходит.