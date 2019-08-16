Электроснабжение шахты «Денисовская» в Якутии восстановят через два часа
Сотрудник республиканского ГУ МЧС РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что электроснабжение на якутской шахте «Денисовская», которая принадлежит угледобывающей компании «Колмар», восстановят через два часа. Ранее работу шахты в Нерюнгринском районе Якутии приостановили в связи с возгоранием расширительного бака на трансформаторной подстанции, которая питает «Денисовскую».
«На месте случившегося работают 16 человек и пять единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизон», — уточнили в МЧС.
По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Пожар локализовали. Ориентировочно через два часа электроэнергию в «Денисовской» восстановят.
На контроле ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)https://t.co/5tjQ6hq0AV pic.twitter.com/xg7Q5nHqEN— МЧС Якутия (@MCHS_Yakutia) 16 августа 2019 г.