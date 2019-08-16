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15:03   16 Августа 2019
Россия

Электроснабжение шахты «Денисовская» в Якутии восстановят через два часа

Электроснабжение шахты «Денисовская» в Якутии восстановят через два часа

Сотрудник республиканского ГУ МЧС РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что электроснабжение на якутской шахте «Денисовская», которая принадлежит угледобывающей компании «Колмар», восстановят через два часа. Ранее работу шахты в Нерюнгринском районе Якутии приостановили в связи с возгоранием расширительного бака на трансформаторной подстанции, которая питает «Денисовскую».

«На месте случившегося работают 16 человек и пять единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизон», — уточнили в МЧС.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Пожар локализовали. Ориентировочно через два часа электроэнергию в «Денисовской» восстановят. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #шахта #общество #якутия

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