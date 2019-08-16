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15:12   16 Августа 2019
Россия

Буйных пассажиров поездов предложили приравнять к авиадебошам

Буйных пассажиров поездов предложили приравнять к авиадебошам

Российские железные дороги хотели бы, чтобы власти ужесточили наказание за дебоши в поездах. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в РЖД. Собеседник телеканала считает, что на железной дороге нужно ввести те же правила, что и при авиаперевозках.

Он предлагает приравнять буйных пассажиров поездов к авиадебоширам.

«Потому что на самолетах все четко: нарушил порядок — тебя сняли, наложили штраф и до свидания», — подчеркнул источник в РЖД.

При этом депутат думского Комитета по транспорту Ираклий Аслазамов считает, что нельзя сравнивать авиа- и железнодорожные перевозки, поскольку последствия хулиганства там совершенно разные. Парламентарий отметил, что дебош, хоть и не представляет ничего хорошего, не влияет. на безопасность железнодорожного сообщения.

Аслазамов предложил искать решение проблемы в другой плоскости и напомнил, что за минувшие несколько лет Россия серьезно ужесточила наказание за противоправные действия на транспорте. Его коллега по комитету Антон Жарков, напротив, уверен, что любые противоправные действия нужно пресекать «жестко в рамках закона». 

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Автор: Арсений Аскольский
#ржд #авиадебоширы

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