Если Трамп не шутит, Дании придется согласиться на продажу Гренландии

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на очень информированный источник в Госдепе опубликовало статью о том, что Дональд Трамп и его администрация всерьез рассматривают вопрос покупки у Дании острова Гренландия, находящегося сегодня в составе королевства на правах автономии.

Это уже стало поводом для шуток со стороны датских политиков:

«Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!» - предположил зкс-премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании», - склонен полагать и экс-министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор.

Да, на сегодня такое предложение выглядит для датчан смешным, но это на сегодня. Ведь всему миру известно, как американцы умеют создавать ситуации, когда у их «партнеров» просто нет другого выбора, чем согласиться на их условия.

Ничего личного, просто бизнес

Первая территория будущих Соединенных Штатов Америки (остров Манхеттен) была приобретена голландцами у индейцев за горсть бижутерии, стоимостью 60 гульденов или на современные деньги в несколько сот долларов. И это со временем вошло в систему. Покупка прав на ту или иную территорию у индейцев, совмещенная с насильственными действиями по их истреблению, плавно перешла к практике покупки американских колоний у их европейских метрополий.

На сегодня таким образом было выкуплена примерно половина из нынешней американской территории (более 4 млн. кв. км из 9,5 млн. кв. км).

Так в 1803 году у Франции за 15 миллионов долларов была куплена Луизиана (полностью или частично территория 15 современных американских штатов), а в 1819 за почти 5,5 миллионов долларов испанская Флорида

По мере роста военной мощи США эта «традиция» сменилась практикой силовых захватов (в отношении британских и испанских колоний в Северной Америке), которые тем не менее иногда разбавлялись и старыми-добрыми торговыми сделками. Так, например, в 1867 году Россия продала американцам Аляску за 7,2 миллионов долларов золотом, которые вопреки расхожему в современной России мнению страна получила американскими товарами (в первую очередь паровозами и вагонами).

И именно в том же 1867 году американцы впервые предложили датчанам уступить им за деньги права на остров Гренландию. Но датское правительство, не в пример Александру II поступило со своими заокеанскими территориями намного более рачительно.

Покупка или захват?

Ясно, что не от хорошей жизни Испания, Франция и Россия продавали свои территории американцам. Каждая из стран делала это вынуждено и зачастую под действием «обстоятельств», которые им создали в том числе и американцы.

Луизиану французы в 1800 году обменяли у Испании на часть завоеванных ими накануне итальянских владений. Что интересно, буквально сразу же в Париж приехала американская делегация, предложившая Наполеону продать им права на порт Новый Орлеан и «прилегающие к нему территории (размером в четыре Франции), но тот ответил отказом. У него на Луизиану были свои виды и он не собирался отказываться от своих планов построения Великой Заокеанской Франции.

А затем последовала провальная Карибская экспедиция, когда большая часть французской армии вымерла от лихорадки в джунглях Гаити, а ее остатки были пленены британцами. Уже к середине 1803 года Парижу стало понятно, что Британия рано или поздно захватит все французские владения в Америке, а потому их проще продать сегодня, чем просто потерять уже завтра…

То же самое произошло и с Испанией. Наполеоновские войны и начавшиеся в это время восстания в испанских колониях, поставили официальный Мадрид в очень трудное положение. С одной стороны, война с колониями поглощала все наличные военные силы и средства, а с другой на севере США постепенно превратились в очень опасное и мощное государство, способное забрать испанские территории силой.

Что они и показали в 1816 году атаковав испанский форт Негро и в 1818 когда силой захватили во Флориде испанский город Пенсакола.

По сути, продажа американцам Флориды стала капитуляцией Испании, которую прикрыли чисто символической суммой за потерянные территории. Ведь по договору 1819 года Адамса – Ониса, Испания уступала не только Флориду, но и окончательно признавала американскими, оспариваемые ею до этого территории купленной ранее Вашингтоном Луизианы, границы которой трактовались обеими сторонами очень и очень по-разному.

Во многом вынужденным была и продажа Аляски, не оправившейся от поражения в Крымской войне России. На тот момент российская дипломатия считала, что лучше отдать Аляску за деньги союзным в то время США, чем просто потерять ее вследствие враждебных действий Британии.

Кстати, и Дании США впервые предложило сделку по Гренландии сразу после разгрома ее Германией в 1864 году, когда, казалось Копенгагену уже нет никакого дела до его заокеанских территорий.

Примечательно, что со стороны США была и вторая попытка заполучить контроль над островом. Пользуясь трудностями датчан после Второй Мировой войны, президент Трумэн предложил датчанам за него 100 миллионов долларов, но получил повторный отказ.

Интересно, почему именно сегодня у США вновь возник план по покупке Гренландии? Может Трамп что-то знает? И возможно бывший министр развития Дании Сорен Пинд в чем-то прав, когда, комментируя планы Вашингтона в отношении Гренландии, он сказал:

«Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 миллионов баррелей земли».

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