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Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

 Если Трамп не шутит, Дании придется согласиться на продажу Гренландии

Если Трамп не шутит, Дании придется согласиться на продажу Гренландии

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Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

 Если Трамп не шутит, Дании придется согласиться на продажу Гренландии

Если Трамп не шутит, Дании придется согласиться на продажу Гренландии

15:45   16 Августа 2019
Весь мир

Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Идею президента США Дональда Трампа купить у Дании самый большой остров в мире – Гренландию власти автономии сочли неудачной и несвоевременной первоапрельской шуткой.

О том, что американский президент пытается договорится с Данией о покупке Гренладии сообщил Wall Street Journal. Затем агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, рассказало, что часть советников президента США посмеялись над этой идеей, но кое-кто в Белом доме отнесся к ней серьезно.

Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

В Дании и в самой Гренландии разговоры о продаже территорий с населением в 50 000 человек встретили с неодобрением.

В частности, бывший премьер-министр Гренландии Ларс Локке Расмуссен написал в своем микроблоге Twitter, что предложение Трампа является, видимо, первоапрельской шуткой, но озвучено «не в сезон».

 

Представитель Народной партии Дании по иностранным делам Сорен Эсперсен в интервью телеканалу DR добавил:

«Если он действительно обдумывает это, то это является окончательным доказательством того, что он сошел с ума. Мысль о том, что Дания продает 50 000 граждан США, совершенно нелепа».

При этом  глава МИД Гренландии Энн Лоун Баггер подчеркнула:

«Мы не продаемся. Мы открыты для бизнеса, но мы не для продажи».

Гренландия является датской автономией с широкими полномочиями. Самый большой остров в мире находится между Северным атлантическим океаном и Арктическим океаном. По мнению многих экспертов и политиков, именно удобное расположение острова делает его привлекательным в глазах американского руководства, так как позволит Штатам укрепить свои позиции в Арктике.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #арктика #дания #покупка #гренландия

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