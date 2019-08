Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Идею президента США Дональда Трампа купить у Дании самый большой остров в мире – Гренландию власти автономии сочли неудачной и несвоевременной первоапрельской шуткой.

О том, что американский президент пытается договорится с Данией о покупке Гренладии сообщил Wall Street Journal. Затем агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, рассказало, что часть советников президента США посмеялись над этой идеей, но кое-кто в Белом доме отнесся к ней серьезно.

В Дании и в самой Гренландии разговоры о продаже территорий с населением в 50 000 человек встретили с неодобрением.

В частности, бывший премьер-министр Гренландии Ларс Локке Расмуссен написал в своем микроблоге Twitter, что предложение Трампа является, видимо, первоапрельской шуткой, но озвучено «не в сезон».

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f