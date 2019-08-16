Власти Гренландии сочли идею Трампа купить остров неудачной шуткой

Идею президента США Дональда Трампа купить у Дании самый большой остров в мире – Гренландию власти автономии сочли неудачной и несвоевременной первоапрельской шуткой.

О том, что американский президент пытается договорится с Данией о покупке Гренладии сообщил Wall Street Journal. Затем агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, рассказало, что часть советников президента США посмеялись над этой идеей, но кое-кто в Белом доме отнесся к ней серьезно.

В Дании и в самой Гренландии разговоры о продаже территорий с населением в 50 000 человек встретили с неодобрением.

В частности, бывший премьер-министр Гренландии Ларс Локке Расмуссен написал в своем микроблоге Twitter, что предложение Трампа является, видимо, первоапрельской шуткой, но озвучено «не в сезон».

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Представитель Народной партии Дании по иностранным делам Сорен Эсперсен в интервью телеканалу DR добавил:

«Если он действительно обдумывает это, то это является окончательным доказательством того, что он сошел с ума. Мысль о том, что Дания продает 50 000 граждан США, совершенно нелепа».

При этом глава МИД Гренландии Энн Лоун Баггер подчеркнула:

«Мы не продаемся. Мы открыты для бизнеса, но мы не для продажи».

Гренландия является датской автономией с широкими полномочиями. Самый большой остров в мире находится между Северным атлантическим океаном и Арктическим океаном. По мнению многих экспертов и политиков, именно удобное расположение острова делает его привлекательным в глазах американского руководства, так как позволит Штатам укрепить свои позиции в Арктике.