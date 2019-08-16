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14:41   16 Августа 2019
Россия

Работа шахты «Денисовская» в Якутии приостановлена из-за пожара

Работа шахты «Денисовская» в Якутии приостановлена из-за пожара

Пожар на питающей подстанции стал причиной приостановки работа шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии, которая принадлежит компании «Колмар».

Об этом в пятницу, ссылаясь на республиканские экстренные службы, сообщает РИА Новости.

«Работа шахты приостановлена. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что шахта была обесточена в 19.00 по месс ному времени, что соответствует 13.00 московского времени. Из обесточенной шахты на поверхность было выведено 57 человек.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар на подстанции вспыхнул из-за возгорания расширительного банка. В тушении задействованы 16 спасателей из районного пожарно-спасательного гарнизона, а также пять единиц спецтехники.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #пожар #чп #шахта #якутия

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