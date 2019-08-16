Голландская принцесса Кристина умерла от рака

Принцесса Нидерландов Кристина умерла в утром пятницу, 16 августа. Ей был 71 год. Об этом сообщает пресс-служба голландского правительства.

Отмечается, что принцесса скончалась в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. Последние годы Кристина страдала от рака костей. Официальное прощание с голландской принцессой состоится в королевском дворце в закрытом режиме, отмечает кабмин страны.

Принцесса Марейке (потом на изменила имя на Кристина) родилась в 1947 году. Она была самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Кристина еще в молодости отказалась от королевского трона. Она жила в Италии и Соединенных Штатах, вышла замуж в 1975 году и стала мамой троих детей.