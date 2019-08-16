Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки
Представитель министерства обороны РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе плановых учений выполнили длительный перелет с Чукотки в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе. По информации МО РФ, на аэродром Анадырь Ту-160 перебазировались несколько дней назад.
«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений преодолели более шести тысяч километров», — отметили в Минобороны.
Ракетоносцы Ту-160 преодолевая расстояние между Чукотским автономным округом и Саратовской областью пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах российских границ. Попутно экипажи дозаправились в воздухе.
Летно-тактические учения, в которых задействовали около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией Сергея Кобылаша.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь Длительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи преодолели свыше 6 тыс. километров#Минобороны #ВКС #Ту160 #Ту95МС #АрмияРоссии pic.twitter.com/wevxECwOUI— Минобороны России (@mod_russia) 14 августа 2019 г.