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14:33   16 Августа 2019
Россия

Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки

Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки

Представитель министерства обороны РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе плановых учений выполнили длительный перелет с Чукотки в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе. По информации МО РФ, на аэродром Анадырь Ту-160 перебазировались несколько дней назад​​​.

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений преодолели более шести тысяч километров», — отметили в Минобороны.

Ракетоносцы Ту-160 преодолевая расстояние между Чукотским автономным округом и Саратовской областью пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах российских границ. Попутно экипажи дозаправились в воздухе.

Летно-тактические учения, в которых задействовали около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией Сергея Кобылаша.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #чукотка #ту-160

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