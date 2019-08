Четыре человека погибли при взрыве в мечети Пакистана

Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта провинции Белуджистан, сообщило агентство ANI 16 августа.

По предварительным данным, один из посетителей мечети заложил бомбу в здании. Сообщается о четырех погибших и 15 раненных, которых уже госпитализировали. Полиция оцепила район детонации и ищет преступника. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за взрыв.

Balochistan: Four people killed and fifteen injured in a blast in a Mosque in Kuchlak, near Quetta. #Pakistan pic.twitter.com/l9S2yjVuG0