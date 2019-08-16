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14:29   16 Августа 2019
Весь мир

Четыре человека погибли при взрыве в мечети Пакистана

Четыре человека погибли при взрыве в мечети Пакистана

Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта провинции Белуджистан, сообщило агентство ANI 16 августа.

По предварительным данным, один из посетителей мечети заложил бомбу в здании. Сообщается о четырех погибших и 15 раненных, которых уже госпитализировали. Полиция оцепила район детонации и ищет преступника. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за взрыв. 

Аналогичный случай произошел 24 мая. Тогда бомба взорвалась во время пятничной молитвы в одной из мечетей Кветты. В результате погибли двое, еще 15 человек пострадали. Отмечалось, что взрыв был очень мощным, так как волна выбила окна в соседних зданиях. Полиция указывала, что причиной стало самодельное взрывное устройство, которое находилось за так называемым минбаром.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #мечеть #пакистан

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