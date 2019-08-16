Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 попал в больницу

Второй пилот экипажа Airbus A321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин получил ушибы груди в момент жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов в пятницу, 16 августа.

«У второго пилота ушибы груди, он сейчас в больнице. Все нормально будет», — заявил он.

Мурзин вернулся домой в Екатеринбург вместе с командиром A321 Дамиром Юсуповым в ночь на 16 августа.

Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы лайнер столкнулся со стаей чаек, часть которых попала в двигатель. А321 аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находились 234 человека, включая экипаж.

За медицинской помощью после жесткой посадки обратились 76 человек.