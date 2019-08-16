Melon Fashion Group выкупила сеть магазинов одежды Sela

Представитель Melon Fashion Group в пятницу, 16 августа, сообщил, что компания, которая уже управляет брендами befree, Zarina и Love Republic, купила сеть магазинов одежды Sela. По его словам, под управление Melon Fashion Group перейдут 278 магазинов, которые расположены в РФ, Молдавии, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

«Из них 143 собственных магазина, а 135 открыты в формате франчайзинга. Площадь магазинов, которые перешли под управление компании, составила 55 тысяч квадратных метров», — добавили в Melon Fashion Group.

Розничная сеть увеличилась до 857 магазинов общей площадью 202 тысячи квадратных метров. Концепцию Sela как российского бренда, предлагающего современную и комфортную одежду на каждый день, сохранят. Melon Fashion Group не только сфокусируется на развитии женской и детской линий, но и постепенно откажется от мужской — направление активно развивает befree.