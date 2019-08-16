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15:08   16 Августа 2019
Россия

Выявлены нарушения в петербургском СИЗО «Кресты-2»​​​​​​​

Выявлены нарушения в петербургском СИЗО «Кресты-2»​​​​​​​

Проверка, которую провела ФСИН России, обнаружила многочисленные нарушения содержания осужденных в СИЗО-1, известном как «Кресты-2», в Петербурге. Кроме того, были установлены факты избиений заключенных и вымогательств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Бояринева.

Ранее сети появилось заявление, в котором утверждалось, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные за деньги посредством пыток выбивали показания из других. В связи с этим СК, Генпрокуратура и ФСИН организовали проверки в «Крестах-2», в ходе которых было выявлено большое число нарушений.

 

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Автор: Алла Ларионова
#нарушения #сизо #фсин #кресты-2

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