Выявлены нарушения в петербургском СИЗО «Кресты-2»​​​​​​​

Проверка, которую провела ФСИН России, обнаружила многочисленные нарушения содержания осужденных в СИЗО-1, известном как «Кресты-2», в Петербурге. Кроме того, были установлены факты избиений заключенных и вымогательств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Бояринева.

Ранее сети появилось заявление, в котором утверждалось, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные за деньги посредством пыток выбивали показания из других. В связи с этим СК, Генпрокуратура и ФСИН организовали проверки в «Крестах-2», в ходе которых было выявлено большое число нарушений.