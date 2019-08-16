Пьяная дебоширка закатила двухчасовую истерику на рейсе Доминикана — Москва

Пассажиры ночного рейса Доминикана — Москва авиакомпании Royal Flight надолго запомнят полет, который решила разнообразить неадекватная женщина. Очевидец Николай поделился впечатлениями в беседе с «360».

При посадке женщина вела себя адекватно, хотя и находилась в изрядном «подпитие». Сперва она заняла свое место и направилась в санузел, из которого она вышла только когда самолет пошел на рулежку. Бортпроводник попросил ее занять свое место, так как лайнер готовится ко взлету, однако пассажирка попросилась остаться в туалете, рассказал собеседник. Женщине объяснили, что это невозможно, на что она закатила истерику.

«В итоге ее кое-как успокоили, посадили. Она стала требовать менеджера и просить объяснить ей, почему самолет задержался на час, и так далее», — сказал он.

После этого, пассажирка направилась к стюардам, а по возвращении начала ругаться с окружающими, оскорбляя их.

«На протяжении примерно двух часов был вот весь этот скандал, а полет длился 12 часов», — поделился Николай.

Дебоширка раскидала еду и даже обмочилась прямо в своем кресле. Неизвестно, сделала она это случайно и специально.

«Капитан корабля сказал: «Пассажиры, если вы не успокоитесь, я буду вынужден совершить посадку и все штрафы будет оплачивать дебошир». После этого вроде бы она там как-то успокоилась, уснула и все», — продолжил собеседник.

Он рассказал, что на борту находились россияне, которые возвращались с отдыха. Николай отметил, что в Шереметьеве не было полицейских.