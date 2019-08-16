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14:00   16 Августа 2019
Россия

Российское влияние в Африке разрушает неоколониальные планы Запада

Российское влияние в Африке разрушает неоколониальные планы Запада

США незаметно и последовательно увеличивают военное присутствие в Африке, основываясь на неоколониальной стратегии. Усилившееся влияние РФ и Китая на континенте разрушает африканскую стратегию Запада. Эксперты считают, что Африка занимает близкие с Россией позиции по формированию нового мирового порядка.

РФ и Китай активно наращивают экономические связи с африканскими странами в самых разных сферах. Товарооборот России и Африки с 2009 по 2017 год вырос  с 5,7 миллиарда долларов до 17,4 миллиарда долларов. При этом Москва укрепляет дипломатическое и культурное влияние на континете.

В беседе с «Экономикой сегодня» глава центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов отметил, что Россия завоевала престиж, потому что внесла главный вклад в освобождение Африки. Речь идет о пнринятии резолюции ООН о скорейшем освобождении порабощенных и колониальных народов в 1960 году.

Российское влияние в Африке разрушает неоколониальные планы Запада

«Мы нужны друг другу и взаимная притягательность растет, потому что Африка динамично развивается темпами около 5% в год. За последние 15 лет она удвоила свой ВВП. Наши инвесторы интересуются африканским рынком и возможностями еще и потому, что доход на вложенный капитал в Африку превышает 30%», — объяснил эксперт. 

Безусловно, Западу эту не нравится, поскольку он заинтересован в продолжении политики неоколониализма в Африке. Россия противостоит этим планам. Ранее председатель Госудмы Вячеслав Володин на парламентской конференции «Россия-Африка» призвал не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #африка

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