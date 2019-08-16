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13:41   16 Августа 2019
Россия

Два человека погибли при обрушении дома в Ленобласти

Два человека погибли при обрушении дома в Ленобласти

Тела двух жертв извлекли из-под завалов после обрушения стены нежилого здания в Волхове Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС, инцидент произошел при демонтаже неэксплуатируемого здания.

«Извлечено два тела. По состоянию на 12.30 мск аварийно-спасательные работы завершены»,- сообщили журналистам в ведомстве.

Исполняющий обязанности главы администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун рассказал, что обрушение произошло неподалеку от площадки завода «Апатит». Рабочие демонтировали здание завода «Пикалевский цемент». Он подчеркнул, что под завалами оказались два сотрудника подрядной организации, которые работали на объекте.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #чп #ленобласть

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