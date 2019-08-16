Разлив нефтепродуктов на реке в Сургуте ликвидировали

Советник главы Сургута Александр Оверчук в пятницу, 16 августа, сообщил, что разлив нефтепродуктов на реке Сайма ликвидировали. По его словам, сейчас власти ищут виновных в загрязнении водоема, передает РИА Новости.

Администрация Сургута в среду, 14 августа, информировала, что на Сайме в районе историко-культурного центра «Старый Сургут» обнаружили разлив нефтепродуктов​​​. Общая площадь масляного пятна, источник возникновения которого пока остается неизвестным, составила две тысячи квадратных метров. Случившееся не угрожает жизни людей и представляет минимальную опасность для животного мира, заверили в городской мэрии.

«Разлив ликвидировали. Ищем виновных», — сказал Александр Оверчук.

Расследование продолжается, но сейчас причины разлива нефтепродуктов неизвестны. Ранее в администрации Сургута отмечали, что масляное пятно специалисты ликвидируют специальным сорбентом. Местные власти предполагали, что нефтепродукты попали в реку Сайма через ливневую канализацию.

Нарушителю грозит административное наказание. Максимальная сумма штрафа — 200 тысяч рублей, но, если установят ущерб для флоры и фауны, тогда городская администрация обратится в суд.