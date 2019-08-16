Беглый олигарх Ходорковский заманивает «профессиональных революционеров» деньгами

Беглый олигарх и главная поддержка российской «оппозиции» Михаил Ходорковский намерен создать структуру, которая должна поспособствовать смене правительства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Об этом Ходорковский написал в Twitter, где прозвал ее «рабочей группой по поддержке гражданского общества в России». На такую идею повлияло то, что власти ужесточают меры в отношении деятельности его активистов.

Более того, олигарх уже дал первое поручение — разработать «список Шевченко». В него должны войти политики, чиновники и общественники, которые якобы виновны в «преследовании» представителей оппозиции. Стоит отметить, что реестр назван в честь сотрудницы «Открытой России» Анастасии Шевченко. Движение основал Ходорковский, его признали нежелательным.

Девушку прозвали «узницей совести». Она получила известность из-за того, что ее дочь умерла во время рассмотрения уголовного дела по факту работы на нежелательную организацию. Оппозиционная пресса утверждает, что Шевченко якобы не отпустили к заболевшей дочери «неоправданно жестокие судьи». Но оказалось, что разрешение было, а обвиняемая просто не успела доехать до Ростовской области. К тому же, активиста навестила больного ребенка всего несколько раз за год.

Когда Ходорковский вымаливал у Кремля досрочное освобождение, он клялся, что больше не полезет в политику. Однако сейчас он открыто выражает интерес к хаосу в российском обществе и стране в целом.

Олигарх, заказывавший убийства и укравший миллиарды на поставках нефти, смог приумножить капитал с помощью доверенных лиц. Теперь почти все «бескорыстные активисты» мечтают попасть под его крыло, а точнее в карман. Но они не учли, что отработка зарплаты будет тяжелой. Власти наращивают меры в отношении структур и работников Ходорковского, ведь их работа в свете последних событий автоматически признала, что они намерены свергнуть конституционный строй.