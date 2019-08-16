Двое человек стали жертвами перестрелки возле университета в США

Два человека скончались, еще трое пострадали в результате стрельбы в США. Инцидент произошел в четверг, 15 августа, неподалеку от кампуса Государственного университета Алабамы. Об этом сообщило издание Montgomery Advertiser со ссылкой на местных правоохранителей.

Полицейские округа Монтгомери прибыли на место перестрелки в 19.15 по местному времени (11.15 по Москве), сообщил журналистам сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, еще четверых госпитализировали, однако вскоре один из пострадавших также ушел из жизни - его ранения оказались смертельными.