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13:11   16 Августа 2019
Весь мир

Двое человек стали жертвами перестрелки возле университета в США

Двое человек стали жертвами перестрелки возле университета в США

Два человека скончались, еще трое пострадали в результате стрельбы в США. Инцидент произошел в четверг, 15 августа, неподалеку от кампуса Государственного университета Алабамы. Об этом сообщило издание Montgomery Advertiser со ссылкой на местных правоохранителей.

Полицейские округа Монтгомери прибыли на место перестрелки в 19.15 по местному времени (11.15 по Москве), сообщил журналистам сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, еще четверых госпитализировали, однако вскоре один из пострадавших также ушел из жизни - его ранения оказались смертельными.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #происшествия #перестрелка

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