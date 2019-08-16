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 Старейшей жительницей Европы стала 115-летняя монахиня из Франции

Старейшей жительницей Европы стала 115-летняя монахиня из Франции
12:53   16 Августа 2019
Весь мир

Старейшей жительницей Европы стала 115-летняя монахиня из Франции

Старейшей жительницей Европы стала 115-летняя монахиня из Франции

Самой старой жительницей Европы стала французская монахиня Люсиль Рандон. В феврале ей исполнилось 115 лет. Об этом пишет газета Parisien в пятницу, 16 августа. 

В молодости Рандон была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней.  В 2019 году в свой День рождения она получила личное письмо от папы Римского Франциск. Сейчас монахиня живет в доме престарелых в Тулоне. Она передвигается с помощью инвалидного кресла и практически слепая.

«Мое ежедневное счастье — это возможность молиться», — отметила монахиня.

Газета пишет, что Рандон регулярно навещает ее племянник, а также 90-летний мужчина, у которого она работала гувернанткой. По словам сотрудника дома престарелых, долгожительница любит шоколад и никогда не пропускает религиозную службу.

Рандон автоматические стала старейшей европейской жительницей после смерти итальянки Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо, которой было 116 лет. Японка Канэ Танака, родившаяся 2 января 1903 года, считается самой старой в мире.

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Автор: Арсений Аскольский
#европа #франция #монахиня

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