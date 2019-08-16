Минюст согласовал проект внесения театра Волкова в свод ценных объектов наследия

Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов в пятницу,16 августа, сообщил, что проект указа о придании статуса особо ценного объекта культурного наследия ярославскому театру драмы имени Волкова согласовали с Минюстом. По его словам, документ внесут в правительство на следующей неделе.

Ранее в июне российский лидер Владимир Путин поручил внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ​​​. В 2020 году старейшему драматическому театру страны исполнится 270 лет.

«Театр должен встретить юбилей достойно», — считает замминистра культуры РФ.

Павел Степанов получил информацию, что министерство юстиции согласовало проект указа о придании статуса особе ценного объекта культурного наследия Волковскому театру, поэтому на следующей неделе Минкультуры внесет документ в российский кабмин.