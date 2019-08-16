Думский комитет намерен ужесточить наказание на нарушение правил выгула собак

Комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды к осени разработает правки в Административный и Уголовный кодексы в сфере нарушения правил выгула собак потенциально опасных пород. Об этом рассказал глава думского комитета Владимир Бурматов в комментарии РИА Новости 16 августа.

Он отметил, что все санкции будут обсуждаться на уровне экспертов, кинологов, ветеринаров и зоозащитников. Кроме этого, ожидаются парламентские слушания. На данный момент конкретные штрафы не выработаны.

«Планируем заниматься этим в осеннюю сессию», — уточнил собеседник.

Однако ответственность за нарушения правил может наступить уже сейчас, ведь существует также и региональное законодательство. Парламентарий напомнил, что если собака нападет на кого-то, укусит или загрызет, то это будет расцениваться как причинение вреда или смерти по неосторожности с соответствующей мерой наказания.

«Мы, безусловно, как любой закон совместного ведения, будем направлять в субъекты и запрашивать их позицию по тем практикам, которые там сегодня уже реализованы», — отметил Бурматов.

Вместе с тем, санкции за нарушения должны быть «неотрывно связаны с созданием возможностей для владельцев» собак. Важно, чтобы у них были специализированные площадки, коих сейчас «критически недостаточно».

«Это является прямым нарушением закона: и об ответственном обращении с животными, и принятого два года назад муниципального законодательства, где было прописано, что муниципалитеты обязаны создавать эти площадки для выгула», — напомнил глава думского комитета.

Соответствующий запрос также направят в регионы этой осенью.