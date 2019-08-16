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14:17   16 Августа 2019
Россия

Глазьев может покинуть пост советника президента РФ, рассказали в ЕЭК

Глазьев может покинуть пост советника президента РФ, рассказали в ЕЭК

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировала сообщения о том, что советник президента РФ Владимира Путина экономист Сергей Глазьев может оставить этот пост и стать министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что переход Глазьева на новую должность состоится при условии, что его кандидатура будет одобрена членами Высшего Евразийского экономического совета. Решение будет приниматься на заседании, которое состоится в Ереване 1 октября.

При этом отмечается, что проект решения по кандидатуре Глазьева был одобрен главами правительств на состоявшемся неделю назад в Киргизии заседании межправительственного  совета.

Занимающая в настоящий момент пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, как отмечается, перейдет на должность руководителя офиса ООН в Женеве.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #глазьев #еэк

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