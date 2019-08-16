Экспертиза не поставит точку в расследовании дела «Седьмой студии»

Проведение экспертизы, которая показала, что расходы «Седьмой студии» оказались намного меньше, чем на аналогичные проекты тратят другие организаторы, было инициировано прокуратурой, однако ее результаты не поставят точку в деле.

Об этом заявила Ирина Поверинова – адвокат бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства в Министерстве культуры Софьи Апфельбаум. Ее слова в пятницу приводит телеканал «360».

По словам адвоката, именно прокуратура настояла на проведении экспертизы именно том, где ее в итоге провели, так как все прокуроры сошлись во мнепнии, что это самое уважаемое место в стране.

«Мы вообще предлагали в другом месте провести. Это экспертиза в государственном учреждении. Суд назначил там, где сам посчитал нужным», - подчеркнула Поверинова.

При этом она напомнила, что экспертиза, показавшая, что в соответствии с рынком сумма затрат на проект «Платформа» составляет 260 миллионов рублей, в то время, как государство выделило на реализацию почти на 40 миллионов рублей меньше, не поставит точки в деле. Результаты данной экспертизы являются лишь одним из доказательств, разбирательство между тем продолжается.

«Еще не допрошена половина свидетелей. Я не знаю, откажется ли прокуратура в дальнейшем от своего обвинения или будет что-то доказывать. Экспертиза — это одно из доказательств. Есть и другая экспертиза, где 133 миллиона украли», - добавила адвокат, отметив, что первая экспертиза была проведена коммерческим экспертом по запросу Следственного комитета, но вторая является более полной и квалифицированной.

При этом Поверинова отметила, что на данный момент не ясно, к какой из экспертиз прислушается суд, однако, все документы указывают на то, что Масляева (бывший главный бухгалтер «Седьмой студии») врет. В суде Масляева заявила, что не знает, кто украл деньги, при этом она признала себя виновной в краже пяти миллионов рублей, путем получения незаслуженной заработной платы.

«У нее общий разговор ни о чем. За дачу ложных показаний можно будет привлечь, если будет оправдательный приговор», - добавила юрист.

Напомним: по версии следствия Софья Апфельбаум, Кирилл Серебрянников, Нина Масляева, Алексей Малобродский и Юрий Итин украли часть денег выделенных государством АНО «Седьмая студия» на реализацию проекта «Платформа». По мнению стороны обвинения, хищение денег осуществлялось путем завышения стоимости мероприятий. Таким образом из выделенных 214 миллионов рублей было украдено 133 миллиона.