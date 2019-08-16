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12:30   16 Августа 2019
Россия

Первый полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем опубликован в сети

Первый полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем опубликован в сети

Минобороны РФ опубликовало расширенную версию видео с испытаний новейшего беспилотника «Охотник» в пятницу, 16 августа. На кадрах видно, что первые летные испытания ударного БЛА прошли в паре с истребителем Су-30СМ.

Ранее в августе военное ведомство опубликовало первый полет «Охотника» на Youtube. На видео беспилотник с номером «071» взлетает в небо, видны его маневры на высоте, а также посадка. «Охотник» летал с неубранными шасси — так проходит первый полет любой авиатехники самолетного типа.

Кроме того, на БЛА установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие установки используются, в частности, на истребителях Су-27.

«Охотник» разработан с технологией стелс, которая снижает радиолокационную заметность благодаря схеме «летающее крыло». Он способен развить скорость в полете до 1000 километров в час.

Контракт на разработку беспилотника подписан между Минобороны и компанией «Сухой» в 2011 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #беспилотник #охотник

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