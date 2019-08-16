«Уралэлектромедь» планирует выйти на российский рынок стальных конструкций

Представитель «Уралэлектромедь» в пятницу, 16 августа, сообщил, что предприятие планирует выйти на российский рынок стальных конструкций. По его словам, предприятие достраивает вторую очередь производства стальных конструкций — монтирует и налаживает автоматизированную линию производства сварного решетчатого настила производительностью более 300 тонн ежемесячно.

Глава производства стальных конструкций Андрей Мысляев отметил, с помощью автоматизированной линии «Уралэлектромедь» не только расширит номенклатуру выпускаемой продукции, но и выполнит весь спектр услуг по изготовлению металлоконструкций. По его словам, речь идет от заготовительных операций до сборки и оцинковки изделий любых габаритов.

«Сейчас производство обеспечивает предприятия, которые входят в структуру УГМК, но нельзя исключить, что мы выйдем и на российский рынок», — сказал Мысляев.

«Уралэлектромедь» планирует занять определенную нишу — мощности цеха позволяют производить до девяти тысяч тонн стальных конструкций ежегодно.