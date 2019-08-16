ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыла уголовное делопроизводство после ранения мирного жителя в ПГТ Зайцево во время обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 августа.

Обвинения предъявлены командиру 53 отдельной механизированной бригады украинских силовиков. В республике читают, что именно по его приказу военные открыли огонь по населенному пункту.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР — совершение террористического акта», — добавили в Генпрокуратуре.

Стоит отметить, что наказание за нарушение статьи предусматривает до 20 лет тюремного заключения.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.