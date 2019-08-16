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ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

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12:30   16 Августа 2019
Ближнее зарубежье

ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыла уголовное делопроизводство после ранения мирного жителя в ПГТ Зайцево во время обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 августа.

Обвинения предъявлены командиру 53 отдельной механизированной бригады украинских силовиков. В республике читают, что именно по его приказу военные открыли огонь по населенному пункту.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР — совершение террористического акта», — добавили в Генпрокуратуре.

Стоит отметить, что наказание за нарушение статьи предусматривает до 20 лет тюремного заключения.

ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
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