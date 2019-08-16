Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы стали причиной увеличения спроса на российскую марку сырой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

СМИ отмечает, что с ноября прошлого года по июль текущего года российские нефтяные компании благодаря действиям Вашингтона получили дополнительный доход на сумму не менее 905 миллионов долларов.

«Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет», — подчеркивает агентство.

Ограничительные меры со стороны США стали причиной роста спроса на российскую нефть из-за сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров. Обычно Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent, но с минувшей осени, когда американские власти ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка уменьшалась, а в начале этого года Urals и вовсе начала торговаться с премией.