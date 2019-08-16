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Иран не обещал, что освобожденный танкер Grace 1 не направится в Сирию

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12:14   16 Августа 2019
Весь мир

Иран не обещал, что освобожденный танкер Grace 1 не направится в Сирию

Иран не обещал, что освобожденный танкер Grace 1 не направится в Сирию

Иран не давал никаких гарантий, что освобожденный Гибралтаром танкер Grace 1 с иранской нефтью не направится в Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу, 16 августа. 

«Иран не обещал, что танкер Grace 1 не направится в Сирию», — цитирует дипломата агентство Tasnim.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии. Судно перевозило сырую нефть в САР. Сообщалось, что танкер задержали по просьбе Соединенных Штатов.

Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд оставил их под стражей до 15 августа. Накануне экипаж освободили, посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер вскоре покинет Гибралтар.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #иран #нефть #танкер

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