Сбербанк готовится к внедрению оплаты по биометрическим данным

Сбербанк обновил условия проведения расчетов с правкой об оплате по отпечатку пальца или лицу. Описание технологии опубликовали на сайте организации 16 августа.

Такой вид оплаты будет принимать специальный биотерминал. В условиях указано, что если клиент хочет расплатиться новым способом, то ему сперва необходимо посетить отделение Сбербанка и дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

Здесь специальный ридер запросит пароль и биометрический образец. Держателю карты необходимо будет два раза ввести придуманный пин-код, который в последствии будет использоваться для аутентификации и подтверждения полномочий.

«[Клиент] сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтверждает операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода», — продолжили в банке.

Отмечается, что возврат можно будет оформить только при предъявлении банковской карты, но не с использованием биометрии.