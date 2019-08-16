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12:07   16 Августа 2019
Россия

Сбербанк готовится к внедрению оплаты по биометрическим данным

Сбербанк готовится к внедрению оплаты по биометрическим данным

Сбербанк обновил условия проведения расчетов с правкой об оплате по отпечатку пальца или лицу. Описание технологии опубликовали на сайте организации 16 августа.

Такой вид оплаты будет принимать специальный биотерминал. В условиях указано, что если клиент хочет расплатиться новым способом, то ему сперва необходимо посетить отделение Сбербанка и дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

Здесь специальный ридер запросит пароль и биометрический образец. Держателю карты необходимо будет два раза ввести придуманный пин-код, который в последствии будет использоваться для аутентификации и подтверждения полномочий.

«[Клиент] сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтверждает операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода», — продолжили в банке.

Сбербанк готовится к внедрению оплаты по биометрическим данным

Отмечается, что возврат можно будет оформить только при предъявлении банковской карты, но не с использованием биометрии.

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Автор: Анна Манц
#биометрия #сбербанк

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