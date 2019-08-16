Территории у станции метро «Стахановская»​​​​​​​ благоустраивают

Представитель столичного департамента капитального ремонта в пятницу, 16 августа, сообщил, что на юго-востоке Москвы благоустраивают и улучшают транспортную и пешеходную доступность 26 гектаров территории, которые прилегают к станции «Стахановская» Некрасовской линии метрополитена.

Станцию метро «Стахановская» откроют в 2020 году в составе участка Нижегородская — Косино​​​. В границы благоустройства включили одноименную со станцией метро Стахановскую улицу, а также вторую Карачаровскую улицу, второй Карачаровский и Орехово-Зуевский проезды, улицу Михайлова, Бронницкий переулок и Проектируемый проезд 3420, уточнили в департаменте.

Сейчас дорожники демонтируют бордюры и тротуары. Часть тротуаров площадью полторы тысячи квадратных метров замостят бетонной плиткой, а также заменят асфальтобетонное покрытие дороги. Кроме того, проложат 15 километров кабельной линии. Дорогу до метро сделают хорошо освещенной, комфортной и безопасной, а на территории, которая прилегает к станции, установят детские и спортивные площадки.