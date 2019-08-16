Найдены новые фрагменты упавшего в Каспийское море МиГ-29 ВВС Азербайджана

Специалисты турецких Военно-морских сил обнаружили новые фрагменты азербайджанского МиГ-29, который потерпел крушение в водах Каспийского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции 16 августа.

«Поиски тела пилота и «черного ящика» самолета продолжаются», — добавили в публикации.

Ранее ведомство распространило кадры найденных частей истребителя.

8 августа стало известно, что эксперты российской Каспийской флотилии поучаствуют в поиске пропавшего МиГ-29. В мероприятии используют: малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» и спасательный буксир «СБ-45», который оборудован специальным комплексом полного обследования дна «ММК-1–100», подводные аппараты на телеуправлении «Фалкон», «Супер ГНОМ Про» и «Тайгер».

Ориентировочная площадь поискового района превышает 600 квадратных километров, где глубина достигает 40 метров.

Азербайджанское министерство обороны сообщило о пропаже военного истребителя в июле. По данным ведомства, во время учебного полета летательное судно пропало с радаров и, скорее всего, потерпело крушение над Каспийским морем. По данному факту военная прокуратура республики возбудила уголовное дело.