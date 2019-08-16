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 Первый полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем опубликован в сети

Первый полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем опубликован в сети
ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

ГП ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» против украинского командира

 Атамбаева оставили под арестом до 26 августа

Атамбаева оставили под арестом до 26 августа
Иран не обещал, что освобожденный танкер Grace 1 не направится в Сирию

Иран не обещал, что освобожденный танкер Grace 1 не направится в Сирию

 Найдены новые фрагменты упавшего в Каспийское море МиГ-29 ВВС Азербайджана

Найдены новые фрагменты упавшего в Каспийское море МиГ-29 ВВС Азербайджана
11:50   16 Августа 2019
Весь мир

Трамп уверен, что торговая война с Китаем будет короткой

Трамп уверен, что торговая война с Китаем будет короткой

Американский лидер Дональд Трамп уверен , что торговая война с Китаем не продлится долго. По словам главы Белого дома, Пекин очень хочет заключить сделку с Вашингтоном. Лидер США также анонсировал телефонный звонок главе КНР Си Цзиньпиню.

Трамп заверил, что экономика США показывает положительную динамику и прогнозируемой рецессии не последует.

«У меня есть ощущение, что торговая война будет довольно короткой», — уверен президент.

Ранее 1 августа Трамп заявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 миллиардов долларов. После этого Народный банк Китая (ЦБ) опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Минфин США внес Китай в список стран, манипулирующих валютой, и пригрозил разборками в ВТО.

Народный банк Китая, в свою очередь, предупредил, что такое решение вызовет потрясения на финансовом рынке.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай #трамп #торговая война

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