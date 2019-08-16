Трамп уверен, что торговая война с Китаем будет короткой

Американский лидер Дональд Трамп уверен , что торговая война с Китаем не продлится долго. По словам главы Белого дома, Пекин очень хочет заключить сделку с Вашингтоном. Лидер США также анонсировал телефонный звонок главе КНР Си Цзиньпиню.

Трамп заверил, что экономика США показывает положительную динамику и прогнозируемой рецессии не последует.

«У меня есть ощущение, что торговая война будет довольно короткой», — уверен президент.

Ранее 1 августа Трамп заявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 миллиардов долларов. После этого Народный банк Китая (ЦБ) опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Минфин США внес Китай в список стран, манипулирующих валютой, и пригрозил разборками в ВТО.

Народный банк Китая, в свою очередь, предупредил, что такое решение вызовет потрясения на финансовом рынке.