Моргулов и представители МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в пятницу, 16 августа, встретился с северокорейскими коллегами в Пхеньяне, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове. По информации российского внешнеполитического ведомства, Игорь Моргулов и замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Сон обсудили сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

«Обсудили текущую ситуацию вокруг Корейского полуострова в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона», — добавили в МИД РФ.

Договорились укреплять взаимодействие между РФ и КНДР в разных сферах. Кроме этого, замглавы МИД РФ пообщался с северокорейским коллегой Им Чхон Илем. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Пхеньяна, а также сделали акцент на выполнении договоренностей, которых достигли по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля.