ФСБ впервые за 20 лет назвала число приехавших работать в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет раскрыла численность иностранных граждан, которые приезжают в РФ для трудоустройства. По оценкам ведомства, в первом полугодии для работы в страну прибыли 2,4 миллиона жителей других государств.

До прошлого года ФСБ работала по старому списку целей въезда, в котором не указывался въезд с целью работы и учебы. В первой половине 2019 года в Россию для работы прибыли 2,4 миллиона иностранцев из общей численности приехавших в 15 миллионов человек. Большинство мигрантов прибыли и из Узбекистана (918 тысяч человек). Вторую строчку занимает Таджикистан (523,9 тысячи человек), а на третьем — Киргизия (265 тысяч человек)

Завлабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских в беседе с РБК отметила, что обновленный перечень целей въезда повысит качество статистики. При этом интерпретировать эти данные все равно следует осторожно. При сборе статистики о въезде и выезде иностранцев, ФСБ учитывает тех, кто живет в приграничной зоне и может ездить туда-сюда несколько раз в год. Десять таких поездок будут учтены ФСБ как 10 трудовых мигрантов, отметила Чудиновских.