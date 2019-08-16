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10:53   16 Августа 2019
Россия

Суд признал законным отказ фальсификатору Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Суд признал законным отказ фальсификатору Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Столичный городской суд подтвердил, что отказ мундепу Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборы с Мосгордуму был выдан законно.

Напомним, что во время кампании по сбору был выявлен массовый вброс подписных листов, согласно которым москвичи якобы поддерживали экс-кандидата. Потом он за полмиллиона рублей заказал у «Левада-центра» рейтинг по 45-му округу Москвы, в котором он «лидирует».

Первый недопуск на выборы он получил еще 15 июля, так как количество недействительных подписей превысило порог брака в десять процентов. Напомним, что он установлен законом. Чтобы отметить провал на выборах, мундеп выписал себе рекордную премию. За несколько месяцев отлынивания от работы он получил полную зарплату плюс еще 130 процентов. И это с учетом того, что он использовал свою должность для агитации, что делать также запрещено.

Окончательный отказ в регистрации Яшин получил 30 июля. Спустя неделю его арестовали за организацию незаконной акции у здания Мосизбиркома 14 июля. Его поместили под стражу на десять суток. Это стало третьим административным арестом за несколько недель.

Суд признал законным отказ фальсификатору Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Кроме этого, Яшин и другие «оппозиционные» экс-кандидаты в МГД, в том числе скандальная Любовь Соболь, устроили ряд незаконных митингов и одну согласованную акцию-концерт, которая переросла в несанкционированное шествие.

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Автор: Анна Манц
#мосгорсуд #отказ #мосгордума #яшин #мосизбирком

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