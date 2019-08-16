Кудрин и Чубайс поделились воспоминаниями об убитом 22 года назад Маневиче

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Комитета по управлению городским имуществом Михаил Маневич был убит на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна 22 года назад. Политику было 36 лет.

В очередную годовщину гибели Михаила Маневича, воспоминаниями о нем в беседе с изданием «Петербургский Дневник» поделились бывшие коллеги Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс.

В частности, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 1993 по 1997 год занимал должность первого вице-губернатора Петербурга и возглавлял в городском правительстве Комитет экономики и финансов, вспоминая Михаила Маневича, говорит:

«Михаил был очень умным, образованным, системным человеком. Абсолютный либерал, очень близкий мне по духу. Он вырос в нашем кружке, который возглавляли Чубайс и Гайдар в Петербурге».

По его словам, должность главы имущественного комплекса, которую занимал Маневич, была «расстрельной», однако он, буд3учи честным и порядочным человеком, пытался выстраивать работу по приватизации прозрачно и системно. Именно при нем Петербург одним из первых российских регионов приватизировал промышленность, что имело большое значение для развития Северной столицы.

«Что бы изменилось, если бы Михаил остался жив? Многое изменилось еще при нем! Уверен, сейчас он занимал бы ведущие посты, ведь он был человек масштаба Грефа. На таких людях страна и держится», - заключил Кудрин.

Анатолий Чубайс, рассказал изданию, что был знаком с Михаилом Маневичем двадцать лет – с середины 70-х.

По его словам при Маневиче в Петербурге юридическо-нормативное обеспечение приватизации обеспечивалось активнее чем в других регионах страны, и благодаря этом город на Неве вместе с Нижним Новгородом занял лидирующую позицию по малой приватизации.

«Именно здесь мы обкатывали многие наши идеи, Маневич их корректировал, давал замечания, и мы дорабатывали их с учетом его рекомендаций. Очевидно, что Михаил был государственным деятелем федерального масштаба. И если бы не подлое убийство, сегодня он бы точно работал в правительстве», - напомнил Чубайс.

Также он отметил, что город продолжает хранить память о Михаиле Манвиче – на месте его убийства висит мемориальная доска, и посещая Петербург он сам всегда проверяет, как работает ее подсветка. В Щербаковском переулке есть сквер Маневича, в котором установлен памятник политику. Кроме того, имя Михаила Маневича носит школа №249, в которой он когда то учился, там же десять лет назад был открыт его музей. На могиле Маневича – на Литераторских мостках Волковского кладбища – стоит памятник, автором которого стал Михаил Шемякин.

В заключение, Чубайс подчеркнул, что, как он и обещал на похоронах Маневича, все виновные в его убийстве – не только исполнители, но и организаторы преступления и главный заказчик, не смотря на все препятствии в ведении расследования, были найдены и понесли жестокое наказание.