Вашингтон может сократить расходы на помощь другим странам на 4,3 миллиарда долларов

Соединенные Штаты намерены уменьшить расходы на помощь другим государствам на 4,3 миллиарда долларов в текущем финансовом году. Это касается и денег, выделяемых по линии Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет газета Politico в пятницу, 16 августа.

Административно-бюджетное управления Белого дома намерено обратиться в Конгресс с просьбой отменить принятое ранее решение. Речь идет о 2,3 миллиардах долларов, которые планировалось направить Агентству США по международному развитию (USAID), а также о двух миллиардах долларов Госдепу.

Из этих денег 787 миллионов долларов планировалось потратить на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, 522 миллиона — на общее финансирование ООН и 364 миллионов на финансирование ряда гуманитарных и правозащитных программ. Отмечается, что эти цифры могут измениться.

После направления соответствующего запроса в Конгресс законодетатели должны утвердить или отметить пакет в течение 45 дней. На этот срок деньги замораживаются.