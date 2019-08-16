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10:51   16 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон может сократить расходы на помощь другим странам на 4,3 миллиарда долларов

Вашингтон может сократить расходы на помощь другим странам на 4,3 миллиарда долларов

Соединенные Штаты намерены уменьшить расходы на помощь другим государствам на 4,3 миллиарда долларов в текущем финансовом году. Это касается и денег, выделяемых по линии Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет газета Politico в пятницу, 16 августа. 

Административно-бюджетное управления Белого дома намерено обратиться в Конгресс с просьбой отменить принятое ранее решение. Речь идет о 2,3 миллиардах долларов, которые планировалось направить Агентству США по международному развитию (USAID), а также о двух миллиардах долларов Госдепу.

Из этих денег 787 миллионов долларов планировалось потратить на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, 522 миллиона — на общее финансирование ООН и 364 миллионов на финансирование ряда гуманитарных и правозащитных программ. Отмечается, что эти цифры могут измениться.

После направления соответствующего запроса в Конгресс законодетатели должны утвердить или отметить пакет в течение 45 дней. На этот срок деньги замораживаются.

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Автор: Арсений Аскольский
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