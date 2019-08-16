«Расследование» Соболь о недвижимости члена ЦИК Эбзеева оказалось фейком

Борис Эбзеев-младший — сын члена Центральной избирательной комиссии — прокомментировал «разоблачающее» видео юриста так называемого ФБК Любови Соболь.

Он указал, что его отец не имеет никакого отношения к той недвижимости, о которой рассказывается на видео. Что касается квартиры стоимостью 500 миллионов рублей, как утверждают авторы «расследования», то ее купили в 2008 году, когда рынок недвижимости переживал кризис. К тому же, дом тогда только строился, так что реальная цена была почти в десять раз ниже. Ее оформили в собственность в 2009 году, а после обменяли на дом в Московской области.

«Квартира, а в дальнейшем дом, действительно были оформлены на моего несовершеннолетнего сына, что является совершенно законной и распространенной практикой, о чем Любовь Соболь как юрист не может не знать», — заметил Эбзеев-младший.

Вместе с тем, большую часть карьеры сын члена ЦИК проработал в сфере энергетики, а его супруга трудится в адвокатуре с момента окончания вуза.

«Наша семья вполне располагала средствами, необходимыми для подобной инвестиции», — объяснил Эбзеев-младший.

В период с 2006 по 2009 год, когда он работал в Пенсионном фонде, он не являлся госслужащим, как и другие сотрудники. Это прописано в законодательстве.

«Вызывает большое сожаление, что авторы ролика считают возможным в политических интересах распространять недостоверную и тенденциозную информацию, используя при этом моего несовершеннолетнего сына, с публикацией его фотографий и персональных данных», — подытожил собеседник.

Исходя из этого, «разоблачение» Соболь оказалось очередной фэнтезийной мелодрамой, главным героем которой сделали «маленького олигарха». Заявленные цифры ничем не подтверждены, а факты развернули «удобной» стороной. ФБК необходимы такие расследования, чтобы надавить на избирательный процесс, не более. Для них это буквально единственный способ обрести хоть какую-нибудь популярность в политических кругах.

Напомним, что в отношении фонда блогера Алексея Навального возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей. В головном офисе и у сотрудников следователи провели обыски. Кроме этого, на счета ФБК и еще более ста физических лиц наложили ограничения. В апреле автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» рассказал, что Навальный перед публикацией своих «расследований» получает деньги на два биткоин-кошелька.