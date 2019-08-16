Россиян предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил штрафовать россиян на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за выгул опасных собак без намордника и поводка. Также он выступил с инициативой наказывать собаководов обязательными работами до 30 часов или административным арестом на срок от 5 до 10 дней.

Соответствующее предложение он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT в пятницу, 16 августа. Кабмин РФ уже утвердил перечень опасных пород собак. В него вошли 12 пород, у которых генетически заложена агрессия и сила, которые потенциально опасны для человека.

Про мнению Аманлиева, запрет выгула опасных собак без намордника и поводка есть в принятом в 2018 году законе «О жестоком обращении с животными», но никакого наказания за нарушения не предусмотрено.