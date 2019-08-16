Атамбаева оставили под арестом до 26 августа

Бишкекский городской суд постановил оставить срок содержания под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 августа. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Слесарев в комментарии РИА Новости 16 августа.

«Мы считаем это очередное решение незаконным», — заявил он.

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. В отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. По его мнению, все обвинения носят политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. При попытке задержать обвиненного в коррупции началась перестрелка, инициаторами которой выступили сторонники Атамбаева. Они также взяли в заложники шестерых спецназовцев, еще один боец погиб.

8 августа столкновение возобновилось. Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров, его поместили в СИЗО. По данным министерства здравоохранения, 136 человек получили ранения. Глава ГКНБ обвинил экс-президента в подготовке государственного переворота. Экс-лидер подозревается в совершении убийства и ряда других тяжких преступлений. Ему грозит пожизненных срок.