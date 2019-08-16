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9:53   16 Августа 2019
Россия

Google проигнорировал требование РКН удалить видео с оскорблением герба России

Google проигнорировал требование РКН удалить видео с оскорблением герба России

Корпорация Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении на видео-хостинге YouTube контента, оскорбляющего государственные символы РФ — флаг и герб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора в пятницу, 16 августа.

Речь идет о ролике, снятом в Одессе, на котором неизвестные сжигают российский флаг и производят оскорбительные действия в отношении герба. Уточняется, что Генпрокуратура направила требование об удалении материала в Роскомнадзор 31 июля. Ведомство направляло запросы в адрес владельца хостинга — Google — уже трижды, но доступ к ролику все еще открыт.

«Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — говорится в сообщении.

Google проигнорировал требование РКН удалить видео с оскорблением герба России

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон о блокировке материалов, оскорбляющих общество и государственные символы. Позже в ходе Прямой линии он объяснил, что закон об оскорблении госсимволов не запрещает критиковать власть в стране. Документ призван защитить от неуважительного отношения к флагу, гербу и гимну России.

Закон уже не раз проявил себя в действии. Роскомнадзор потребовал от интернет-портала «Рисовач» (risovach.ru) удалить изображение, оскорбляющее российский флаг. 18 июля по требованию Генпрокуратуры регулятор ограничил доступ к одной из страниц в Twitter, на которой был размещен пост с оскорблением российского народа. Ранее 15 июля регулятор потребовал от Facebook удалить изображение со свастикой на фоне герба России. 

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Автор: Арсений Аскольский
#google #роскомнадзор #госсимволы

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