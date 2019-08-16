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Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

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9:40   16 Августа 2019
Весь мир

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Турецкий президент Тайип Эрдоган подписал указ, который обязывает ведомства страны максимально содействовать реализации проекта по строительству атомной электростанции «Аккую». Документ опубликовали в официальном издании Resmi Gazete 16 августа.

Он отметил, что это необходимо для скорейшего завершения воздвижения станции, которая будет использоваться в мирных целях.

«Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей стране с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоносителей и с целью их диверсификации имеет большое значение», — подчеркнул турецкий глава.

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Напомним, что строительство ведется на юге Турции по проекту российской госкорпорации «Росатом». Воздвижение первого энергоблока стартовало в апреле прошлого года, всего их будет четыре. Все конструкции оборудуют российскими реакторными установками ВВЭР1200.

Проект оценивается в 20 миллиардов долларов. Первый блок «Аккую» планируется запустить в 2023 году. Стоит отметить, что проект АЭС реализуется по принципу «строй, владей, эксплуатируй», то есть Россия не только построит станцию, но и займется ее управлением.

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Автор: Анна Манц
#россия #турция #аэс #эрдоган #аккую

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