Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Турецкий президент Тайип Эрдоган подписал указ, который обязывает ведомства страны максимально содействовать реализации проекта по строительству атомной электростанции «Аккую». Документ опубликовали в официальном издании Resmi Gazete 16 августа.

Он отметил, что это необходимо для скорейшего завершения воздвижения станции, которая будет использоваться в мирных целях.

«Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей стране с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоносителей и с целью их диверсификации имеет большое значение», — подчеркнул турецкий глава.

Напомним, что строительство ведется на юге Турции по проекту российской госкорпорации «Росатом». Воздвижение первого энергоблока стартовало в апреле прошлого года, всего их будет четыре. Все конструкции оборудуют российскими реакторными установками ВВЭР1200.

Проект оценивается в 20 миллиардов долларов. Первый блок «Аккую» планируется запустить в 2023 году. Стоит отметить, что проект АЭС реализуется по принципу «строй, владей, эксплуатируй», то есть Россия не только построит станцию, но и займется ее управлением.