РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

Россия в июне текущего года вложила в облигации США менее 11 миллиардов долларов, следует из данных американского министерства финансов.

Вливания в долгосрочные облигации составили почти 5,3 миллиарда, а в краткосрочные — пять с половиной. В мае объем вложений составил 12 миллиардов. Из этого следует, что Москва сохраняет тенденцию на сокращение вкладов в государственный долг Америки.

Напомним, что федерация стала избавляться от облигаций Штатов в прошлом году, за счет чего она покинула список 33-х крупнейших держателей госдолга США. Согласно данным за июнь, на первом месте расположилась Япония, за которой идут Китай и Великобритания.

Максимальный объем российских вложений в государственный долг наблюдался в октябре 2010 года, тогда он превысил 176 миллиардов долларов.