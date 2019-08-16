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 РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США
9:17   16 Августа 2019
Весь мир

РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

Россия в июне текущего года вложила в облигации США менее 11 миллиардов долларов, следует из данных американского министерства финансов.

Вливания в долгосрочные облигации составили почти 5,3 миллиарда, а в краткосрочные — пять с половиной. В мае объем вложений составил 12 миллиардов. Из этого следует, что Москва сохраняет тенденцию на сокращение вкладов в государственный долг Америки.

Напомним, что федерация стала избавляться от облигаций Штатов в прошлом году, за счет чего она покинула список 33-х крупнейших держателей госдолга США. Согласно данным за июнь, на первом месте расположилась Япония, за которой идут Китай и Великобритания.

Максимальный объем российских вложений в государственный долг наблюдался в октябре 2010 года, тогда он превысил 176 миллиардов долларов.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #госдолг #вложение

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