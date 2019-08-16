Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

 Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа
Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

 Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена
Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

 РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США
Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

 Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа
Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

 Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена
Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

Эрдоган обязал ведомства Турции максимально содействовать строительству АЭС

 РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США
9:25   16 Августа 2019
Россия

Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

Командир совершившего аварийную посадку самолета A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании в пятницу, 16 августа. 

«Они вернулись, они отдыхают», — отметила представитель компании.

Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в уральскую столицу в ночь на 16 августа. Ранее командир воздушного судна заявил, что «нисколько не ощущает себя героем». По словам Юсупова, он сделал то, что должен был — спасал самолет, пассажиров, экипаж.

A321 выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы самолет столкнулся со стаей чаек, часть которых попала в двигатель. Лайнер аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находились 234 человека, включая экипаж.

 За медицинской помощью после жесткой посадки обратились 76 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#a321 #уральские авиалинии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...