Посадивший аварийный A321 в Подмосковье пилот вернулся в Екатеринбург

Командир совершившего аварийную посадку самолета A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании в пятницу, 16 августа.

«Они вернулись, они отдыхают», — отметила представитель компании.

Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в уральскую столицу в ночь на 16 августа. Ранее командир воздушного судна заявил, что «нисколько не ощущает себя героем». По словам Юсупова, он сделал то, что должен был — спасал самолет, пассажиров, экипаж.

A321 выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы самолет столкнулся со стаей чаек, часть которых попала в двигатель. Лайнер аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находились 234 человека, включая экипаж.

За медицинской помощью после жесткой посадки обратились 76 человек.